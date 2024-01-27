Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 381 370 осіб (+770 за добу), 6271 танк, 9085 артсистем, 11652 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 381 370 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 381370 (+770) осіб,
- танків - 6271 (+6) од,
- бойових броньованих машин - 11652 (+15) од,
- артилерійських систем - 9085 (+3) од,
- РСЗВ - 972 (+0) од,
- засоби ППО - 660 (+0) од,
- літаків - 331 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7037 (+4),
- крилаті ракети - 1845 (+0),
- кораблі /катери - 23 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12072 (+8) од,
- спеціальна техніка - 1433 (+8)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.