Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 381 370 осіб (+770 за добу), 6271 танк, 9085 артсистем, 11652 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 381 370 російських загарбників.