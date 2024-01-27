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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 381 370 осіб (+770 за добу), 6271 танк, 9085 артсистем, 11652 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 381 370 осіб (+770 за добу), 6271 танк, 9085 артсистем, 11652 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 381 370 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 381370 (+770) осіб,
  • танків - 6271 (+6) од,
  • бойових броньованих машин - 11652 (+15) од,
  • артилерійських систем - 9085 (+3) од,
  • РСЗВ - 972 (+0) од,
  • засоби ППО - 660 (+0) од,
  • літаків - 331 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7037 (+4),
  • крилаті ракети - 1845 (+0),
  • кораблі /катери - 23 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12072 (+8) од,
  • спеціальна техніка - 1433 (+8)

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Втрати ворога

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку вторгнення в Україні ліквідовані щонайменше 3 тис. російських офіцерів, - ЗМІ

Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3625 день москальсько-української війни.
    40 одиниць техніки та 770! чумардосів.
    Арта 3, броня 21!, логістика 8.
    Рахунок ППО спецтехніка 0 - 8!.
    Техніка просіла, але спецтехніка добре. М'ясо продовжує повзти і здихати.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 381 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
  • Тонка червона лінія
    Перехоплення ворожого повідомленні : дрони ЗСУ із ШІ атакують ворога в районі Кринок :

  • Vitaliy Kasenkov
    40 одиниць техніки - шойгу, герасімов де...
    Вірогідніше за все що десь так буде до кінця місяця.
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