Розблокування американської допомоги Україні: у Сенаті США домовилися щодо угоди про кордон, - CNN

У Сенаті США дійшли згоди щодо нової угоди для обмеження нелегального потоку мігрантів на південному кордоні. Вона також має розблокувати можливість для ухвалення допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Про це CNN повідомили джерела, обізнані з ситуацією, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Очікується, що угода Сенату буде оприлюднена вже наступного тижня",- зазначається в повідомленні.

Домовленість між республіканцями й демократами передбачає низку змін у міграційній політиці, в тому числі прискорення процесу розгляду справ щодо надання притулку. Президент Джо Байден у цьому зв’язку заявив, що угода є жорсткою та справедливою.

"Те, про що йшлося під час переговорів - якщо воно буде прийнято як закон - стане найжорсткішим і найсправедливішим набором реформ для безпеки кордону, які ми коли-небудь проводили в нашій країні",- заявив глава Білого дому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожен день "на крок ближче" до ухвалення фінансування допомоги Україні, - сенатори США

При цьому, як зазначає телеканал, лідери Сенату розраховують, що угода по кордону зможе розблокувати допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню. Нова домовленість також створить тиск на республіканців у Палаті представників, щоби вони зрештою визначилися, чи підтримують вони спільні домовленості, або ж допомагають експрезиденту Трампу далі заробляти політичні бали на нинішніх виборах.

Блокування допомоги США Україні

Як повідомлялося, доки законопроєкт Сенату щодо кордону не буде ухвалено, питання допомоги Україні від США залишатиметься заблокованим.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що законопроєкт Сенату щодо кордону, який включає допомогу Україні, а також іншим країнам, не схвалять в Палаті представників. Він назвав цей законопроєкт "мертвим". Втім, за даними джерел CNN, у Сенаті США домовилися щодо угоди про кордон.

Сенатор від Демократичної партії Кріс Мерфі заявляв, що в найближчу добу-дві стане ясно, чи зможе Сенат США укласти угоду про кордон з Мексикою, яка передбачає продовження допомоги Україні. У Держдепі вважають, що затримка рішення про виділення допомоги Конгресом може мати серйозні наслідки для українців.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі зауважив, що відмова Конгресу матиме катастрофічні наслідки для України.