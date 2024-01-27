Окупанти за добу випустили по Херсону 32 снаряди, по області здійснили 85 обстрілів: одна людина постраждала

Минулої доби росіяни випустили по Херсонщині 340 снарядів із мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 85 обстрілів, випустивши 340 снарядів, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА.



По місту Херсон ворог спрямував 32 снаряди.



Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; навчальний заклад у Херсоні.



Через російську агресію 1 людина дістала поранення", - йдеться в повідомленні.

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