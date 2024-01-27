ОК "Південь" про ворожі штурми на Півдні: Спостерігаємо нервову "тахікардію"

Сили оборони змушують ворога нервуватися на Південному напрямку. Окупанти то збільшують, то зменшують кількість штурмів, а потім із втратами повертаються на позиції.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" поінформувала керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо нищити те, що ворог підтягує, і саме тому вони змушені передислоковувати свою артилерію, до прикладу. Бо за минулу добу вибито просто 7 гармат з нашого напрямку, і це - серйозний удар по їхній спроможності далі бути боєготовими на цих позиціях", - зазначила речниця.

Відповідаючи на запитання про дані британської розвідки про зростання втрат військової техніки РФ на 88%, а кількості втрат танків РФ - на 95%, Гуменюк розповіла, що це, очевидно, є результатом контрбатарейної боротьби, яка не припиняється ані на хвилину.

"Ми продовжуємо нищити ворожі позиції, вишукувати місця дислокації техніки і розташування окопування у тому числі, звідки вони намагаються обстрілювати правий берег. Наша задача - вибивати їх якомога далі, і саме тому вони втрачають таку кількість артилерії і техніки", - заявила керівник об’єднаного пресцентру ОК "Південь".

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Стосовно даних британської розвідки про те, що війська РФ активізувалися по всій лінії фронту, Гуменюк поінформувала, що у зоні відповідальності ОК "Південь" військові спостерігають таку собі "тахікардію" у російських штурмах.

"Вони (штурми. - Ред.) збільшують і зменшують нервово, повертаючись на свої позиції із втратами, знову розробляють якісь жахливі плани і приходять до штурму, знову ж таки, пішим порядком, знов без прикриття броньованою технікою, і, зазнаючи втрат, повертаються на місце. Вони намагаються час від часу не давати нам спокою на цих позиціях, але все ж таки не мають успіху", - розповіла Гуменюк.

За її словами, з боку українських військових тривають роботи із закріплення на позиціях і розширення цих плацдармів.