Якщо в катастрофі літака Іл-76 справді загинули українські полонені, РФ має повернути їхні тіла Україні, - МКЧХ

Якщо під час падіння російського літака Іл-76 справді загинули українські військовополонені, які, як стверджують росіяни, перебували на борту, то їхні тіла мають бути повернуті Україні. Але для цього минуло ще мало часу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив представник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні Олександр Власенко.

"Дуже мало часу минуло з того моменту для того, щоб були такі заяви, щоб були такі сигнали (про те, що РФ готова віддати Україні тіла. – Ред.). Тобто зазвичай має більше часу пройти для того, щоб сторони провели такий обмін", – сказав Власенко.

Речник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні пояснив, що загалом такі обміни регулярні: "Обмін тілами відбувається постійно. Якщо говорити про тіла загиблих, то абсурдно говорити про їхню повторну участь у конфлікті, тому тіла мають повертатися якнайшвидше. Ми беремо у цьому певну участь – в обміні тілами між Російською Федерацією і Україною. Якщо є загиблі (громадяни України. – Ред.) внаслідок цієї авіакатастрофи, то їхні тіла мають бути повернуті".

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На запитання про те, чи зверталися останніми днями до МКЧХ родичі людей, чиї прізвища, як таких, що нібито були на борту літака, який розбився, оприлюднили прокремлівські медіа в телеграм-каналах, Власенко сказав, що йому про таке невідомо.

За його словами, станом на кінець третього кварталу 2023 року до МКЧХ надійшли звернення із запитом щодо 17 тисяч зниклих безвісти.

"Тобто ми розшукуємо 17 тисяч. І я знаю, що в четвертому кварталі було також доволі багато таких звернень, тобто ця цифра явно більша, просто вона ще не порахована, тому що ще січень. І мені складно сказати, чи зверталися серед них ті, хто хотів дізнатися долю можливих тих людей, які, нібито, були призначені на обмін, чи це були нові звернення, але звичайно, що звернення йдуть, в принципі, звичайним потоком, і вони також були і вчора, і позавчора, щодня", – сказав він.

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Падіння Іл-76: що відомо

24 січня у Бєлгородській області РФ розбився літак Іл-76, який використовують для перевезення техніки й десанту.

Російські ЗМІ повідомили, що на борту літака перебували головним чином українські військовополонені, всі загинули.

ГУР Міноборони підтвердив інформацію, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Пізніше представник ГУР Андрій Юсов уточнив, що цей обмін мав бути найбільшим за весь час з моменту повномасштабного російського вторгнення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні ситуації з літаком та обміном полонених.

СБУ відкрила провадження за фактом падіння Іл-76 в Бєлгородській області.

Ані ООН, ані США не можуть встановити, чи були на борту літака українські військовополонені.