Під обстрілами окупантів минулої доби перебували 19 населених пунктів Запоріжжя, зафіксовано 86 ударів

Протягом минулої доби рашисти завдали 86 ударів по 19 містах та селах Запорізької області, застосувавши 19 безпілотників, РСЗВ та артилерію.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ.

"Рашисти обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку, Новоіванівку та Новоуспенівське, а також атакували 19 безпілотниками Гуляйполе, Червоне, Малинівку, Левадне, Полтавку, Роботине, П'ятихатки й Червонодніпровку.



64 артудари прийшлися по території Новоандріївки, Новоданилівки, Новодарівки, Левадного, Малинівки, Омельника, Чарівного, Кам'янського, Степового, Лобкового та інших прифронтових населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих.

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