Байден закликав Конгрес схвалити компромісний законопроєкт щодо кордону: Я його підпишу

Президент США Джо Байден закликав Конгрес США схвалити погоджений двопартійною групою сенаторів компромісний варіант законопроєкту щодо посилення безпеки кордону з Мексикою.

Відповідну заяву Байдена опублікувала пресслужба Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Американський президент нагадав, що два місяці тому доручив групі Білого дому розпочати переговори з двопартійною групою сенаторів для вирішення кризи на кордоні.

"Те, що було узгоджено, в разі законодавчого схвалення стане найжорсткішим і найсправедливішим набором реформ для забезпечення безпеки кордону, який будь-коли здійснювався в нашій країні", - наголосив він.

Байден також нагадав, що в запиті Білого дому на додаткове фінансування, який був надісланий ще у жовтні, містяться кошти на охорону кордону - зокрема призначення прикордонників, суддів і офіцерів, що розглядають питання про притулок, і засобів боротьби з контрбандою.

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"Якщо ви серйозно ставитеся до кризи на кордоні, ухваліть двопартійний законопроєкт, і я його підпишу", - підсумував президент США.

Запит, про який ідеться, містить також понад 60 мільярдів доларів на підтримку України та 14 мільярдів доларів для Ізраїлю. Але його ухвалення місяцями блокується крайніми правими республіканцями, які покликаються на необхідність жорсткіших заходів на південному кордоні США.

Блокування допомоги США Україні

Як повідомлялося, доки законопроєкт Сенату щодо кордону не буде ухвалено, питання допомоги Україні від США залишатиметься заблокованим.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що законопроєкт Сенату щодо кордону, який включає допомогу Україні, а також іншим країнам, не схвалять в Палаті представників. Він назвав цей законопроєкт "мертвим". Втім, за даними джерел CNN, у Сенаті США домовилися щодо угоди про кордон.

Сенатор від Демократичної партії Кріс Мерфі заявляв, що в найближчу добу-дві стане ясно, чи зможе Сенат США укласти угоду про кордон з Мексикою, яка передбачає продовження допомоги Україні. У Держдепі вважають, що затримка рішення про виділення допомоги Конгресом може мати серйозні наслідки для українців.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі зауважив, що відмова Конгресу матиме катастрофічні наслідки для України.