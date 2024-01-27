Вночі та вранці росіяни вдарили із гранатометів і мінометів по прикордонню Сумщини, зафіксовано 61 вибух
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Російські окупанти обстріляли Білопільську та Великописарівську громади на Сумщині, застосувавши гранатомети та міномети.
Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, вночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 61 вибух.
Обстрілів зазнали Білопільська та Великописарівська громади.
- Великописарівська громада: ворог бив з гранатометів АГС (7 вибухів) та мінометів (2 вибухи).
- Білопільська громада: здійснено мінометний обстріл (52 вибухи).