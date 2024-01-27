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Вночі та вранці росіяни вдарили із гранатометів і мінометів по прикордонню Сумщини, зафіксовано 61 вибух

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Вночі та вранці росіяни вдарили із гранатометів і мінометів по прикордонню Сумщини, зафіксовано 61 вибух
Російські окупанти обстріляли Білопільську та Великописарівську громади на Сумщині, застосувавши гранатомети та міномети.

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 61 вибух.

Обстрілів зазнали Білопільська та Великописарівська громади.

  • Великописарівська громада: ворог бив з гранатометів АГС (7 вибухів) та мінометів (2 вибухи).
  • Білопільська громада: здійснено мінометний обстріл (52 вибухи).

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