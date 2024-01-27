Вночі та вранці росіяни вдарили із гранатометів і мінометів по прикордонню Сумщини, зафіксовано 61 вибух

Російські окупанти обстріляли Білопільську та Великописарівську громади на Сумщині, застосувавши гранатомети та міномети.