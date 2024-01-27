Кіберфахівці ГУР атакували російську компанію IPL Consulting, що спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у промисловості

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про чергову успішну кібератаку на російську компанію. Під удар потрапила ІТ-інфраструктура компанії IPL Consulting, яка займалася впровадженням інформаційних систем у російській промисловості. Унаслідок атаки постраждають десятки компаній РФ, які працюють на "оборонку" держави-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм ГУР Міноборони.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує про чергову успішну кібератаку на Росії - знищено всю ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, ця компанія презентувала себе як одне з найбільш сучасних російських підприємств, яке надавало допомогу у впровадженні інформаційних систем до установ, що займаються проєктуванням, виробництвом автомобільних та авіаційних компонентів, важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів, зокрема в інтересах російського оборонно-промислового комплексу.

Також читайте: Хакери української IT-армії заблокували приймання платежів у "Перменерго"





Руйнівну атаку проти IPL Consulting здійснили фахівці ГУР, які проникли до внутрішньої мережі компанії та знищили всю її ІТ-інфраструктуру розміром понад 60 терабайт, десятки серверів і баз даних.



У ГУР зауважують, що вартість втраченого Росією цифрового масиву даних підраховується. В умовах санкційного тиску проти Росії, що триває, завдані збитки для ворога - вкрай болючі. Крім того, постраждають десятки компаній РФ, які працюють на "оборонку" держави-агресора.

Також дивіться: Українські хакери знищили російську "Планету" - базу даних центру космічної гідрометеорології. ФОТО





Читайте: Українські хакери виклали клієнтську базу "Альфа-банку" у відкритий доступ

Читайте: Українські хакери атакували провайдера адміністрації президента РФ. Вже вдруге





