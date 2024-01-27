Кіберфахівці ГУР атакували російську компанію IPL Consulting, що спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у промисловості
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм ГУР Міноборони.
"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує про чергову успішну кібератаку на Росії - знищено всю ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, ця компанія презентувала себе як одне з найбільш сучасних російських підприємств, яке надавало допомогу у впровадженні інформаційних систем до установ, що займаються проєктуванням, виробництвом автомобільних та авіаційних компонентів, важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів, зокрема в інтересах російського оборонно-промислового комплексу.
Руйнівну атаку проти IPL Consulting здійснили фахівці ГУР, які проникли до внутрішньої мережі компанії та знищили всю її ІТ-інфраструктуру розміром понад 60 терабайт, десятки серверів і баз даних.
У ГУР зауважують, що вартість втраченого Росією цифрового масиву даних підраховується. В умовах санкційного тиску проти Росії, що триває, завдані збитки для ворога - вкрай болючі. Крім того, постраждають десятки компаній РФ, які працюють на "оборонку" держави-агресора.