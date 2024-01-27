У Польщі перекинувся автобус з українцями: 18 осіб доставлено до лікарень

Вранці 27 січня біля прикордонного переходу "Угринів-Долгобичув" з боку Польщі перекинувся автобус із 59 українцями.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє RMF FM.

Як зазначається, автобус перекинувся приблизно о 4:00 ранку в районі села Голуб’є Люблінського воєводства під час повороту. У ньому на момент аварії перебували 59 громадян України та двоє водіїв.

У результаті аварії 18 людей були доправлені до лікарень у найближчих містах.

"За попередньою інформацією, їхньому життю нічого не загрожує", - сказав Кшиштоф Томасяк, черговий воєводського штабу державної пожежної служби в Любліні.

Решті пасажирів надали притулок у школі в Долгобичуві, поки для них не організують заміну автобуса.

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