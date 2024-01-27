Росія вербує білоруську молодь до своїх військових вишів, - Центр нацспротиву

Представники збройних сил РФ проводять так звані "дні відкритих дверей" у райцентрах Білорусі, де білорусам пропонують навчатися на офіцерів у російських військових вищих навчальних закладах.