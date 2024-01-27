Росія вербує білоруську молодь до своїх військових вишів, - Центр нацспротиву
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Представники збройних сил РФ проводять так звані "дні відкритих дверей" у райцентрах Білорусі, де білорусам пропонують навчатися на офіцерів у російських військових вищих навчальних закладах.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок великих втрат у війні проти України у російських окупаційних військах виник значний дефіцит офіцерів молодшої ланки. Росія намагається виправити це шляхом вербування громадян інших країн, зокрема білорусів", - йдеться в повідомленні.