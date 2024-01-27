Ворожа ДРГ розстріляла брата та сестру на Сумщині, - ОВА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
"Сумщина. Сьогодні вранці ворожа розвідувально-диверсійна група жорстко і цинічно розстріляла брата та сестру з Хотінської громади", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, їхній будинок розташований у селі Андріївка у 5-кілометровій прикордонній зоні.
Більше подробиць щодо трагедії наразі не відомо.
ОВА висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих.
"Вкотре звертаюсь до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію. Цей процес вже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі. російські терористи продовжують вбивати мирне населення. Евакуювавшись з небезпечних територій, ви збережете своє життя", - зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.