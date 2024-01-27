США схвалили продаж літаків F-16 Туреччині

Держдеп США ухвалив рішення щодо схвалення можливого продажу літаків F-16 та супутнього обладнання Туреччині, орієнтовна вартість яких становить $23,0 млрд.

Про це повідомляє Агентство зі співробітництва у сфері оборонної безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що Агентство надало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес про можливий продаж.

Туреччина звернулася з проханням закупити 40 нових літаків F-16 і модернізувати 79 наявних літаків F-16 до V-конфігурації. Запит передбачає 32 літаки F-16 C Block 70, 8 літаків F-16 D Block 70, двигуни та інші запасні частини, витратні матеріали, навчальне обладнання, а також навчання персоналу, інженерно-технічні та логістичні послуги та інші відповідні елементи логістичної та програмної підтримки.

"Пропонований продаж підтримає зовнішньополітичні цілі та національну безпеку Сполучених Штатів за рахунок поліпшення повітряного потенціалу та оперативної сумісності союзника по Організації Північноатлантичного договору (НАТО), який є силою, що забезпечує політичну й економічну стабільність у Європі", - наголошується в повідомленні.

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Очікується, що пропонований продаж дасть змогу Туреччині розширити і модернізувати свій парк літаків F-16, оскільки термін служби старих літаків F-16 добігає кінця. Ці нові та відремонтовані літаки забезпечать Туреччину парком модернізованих багатоцільових бойових літаків, які дадуть їй змогу забезпечувати захист свого повітряного простору, брати участь у місіях НАТО зі збереження регіональної безпеки та захисту союзників по НАТО, а також підтримувати сумісність зі США і НАТО.

Зазначається, що продаж цього обладнання та підтримки не змінить основного військового балансу в регіоні, а також не матиме негативного впливу на оборонну готовність США.