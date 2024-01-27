У ДТП у Польщі постраждали 20 українців, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України розповіли деталі ДТП з Уукраїнцями, що сталася в Польщі. За попередніми даними, постраждали 20 українців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, аварія за участю автобуса української компанії сталася поблизу міста Грубешів, що в Люблінському воєводстві Польщі.

"За попередньою інформацією, двадцять українців зазнали травм різного ступеня тяжкості. Нині їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога. Решту пасажирів направлено до тимчасового місця перебування", – додав він.

Ніколенко зазначив, що генеральне консульство України в Любліні взаємодіє з польськими правоохоронцями для з’ясування обставин ДТП. Наразі організовується відправлення іншого автобуса для пасажирів.

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