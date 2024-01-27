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У ДТП у Польщі постраждали 20 українців, - МЗС

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У ДТП у Польщі постраждали 20 українців, - МЗС
У Міністерстві закордонних справ України розповіли деталі ДТП з Уукраїнцями, що сталася в Польщі. За попередніми даними, постраждали 20 українців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, аварія за участю автобуса української компанії сталася поблизу міста Грубешів, що в Люблінському воєводстві Польщі.

"За попередньою інформацією, двадцять українців зазнали травм різного ступеня тяжкості. Нині їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога. Решту пасажирів направлено до тимчасового місця перебування", – додав він.

Ніколенко зазначив, що генеральне консульство України в Любліні взаємодіє з польськими правоохоронцями для з’ясування обставин ДТП. Наразі організовується відправлення іншого автобуса для пасажирів.

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Топ коментарі

  • Эдуард Рыбченко
    Лишь вам идиотам вверху х..ню написать ПОЛЯКИ ВИНОВАТЫ в том что никогда в гололед не убирают дороги у нас на Думской сайт опубликовали фотографии там бл..тЪ сплошное зеркало каток ничего не посыпано типа пофиг такое бл..во в Норвегии Швеции даже трудно представить и в Финляндии... но там хотя обязательно шипы надо иметь в этот период года... а в Польше абы как... в Германии и иных странах все бы дороги и трассы были бы закрыты приказом....а полиция и МЧС перекрыли бы и поставили бы движение на прикол... а в Польше как Бог и Случай повернется..
  • Юрий Викторович 4a8dfeac
    А що не так,якщо вони і в Польщі так їздять,як удома,питань немає.
  • Dentist 73ef4771
    Щось не так з водіями тих автобусів, постійно якісь дтп страшні...
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