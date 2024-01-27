Другу добу на Таврійському напрямку понад 50 боєзіткнень, втрати окупантів - 385 осіб та 21 одиниця техніки, - Тарнавський

Окупанти значно збільшили кількість наступальних і штурмових дій на Таврійському напрямку.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ

За його словами, другу добу поспіль ворог проводить по 50 бойових зіткнень щоденно.

"В полон за тиждень здалися півтора десятки окупантів. Також ворог протягом семи діб завдав у операційній зоні ОСУВ Таврія 100 авіаударів. В основному це КАБи і більшість з них скинуто загарбниками на Донеччину", - йдеться у повідомленні.

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Вчора окупанти завдали 2 ракетних удари, із С-300, по Мирнограду і Новогродівці, та загалом здійснили 714 артобстрілів.

За даними Тарнавського, загальні втрати ворога склали 385 осіб та 21 одиницю військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 6 танків, 9 ББМ, 3 автомобіля та 3 одиниці спеціальної техніки.

За минулу добу нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів.