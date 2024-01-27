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В’язні, завербовані росіянами до загонів "Шторм Z", не отримали обіцяних виплат, - Центр нацспротиву

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В’язні, завербовані росіянами до загонів "Шторм Z", не отримали обіцяних виплат, - Центр нацспротиву
Росіяни обманули в’язнів, які були завербовані до загонів "Шторм Z", не виплативши їм обіцяні кошти і не видавши документів про зняття судимості.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Більшість ув’язнених, які воювали в складі загонів "Шторм Z", не отримали виплат, які їм обіцяло Міністерство оборони РФ, а також документів про зняття судимості.

Так, ідеться як про зарплату, так і про виплати за поранення або інвалідність, отриману внаслідок участі в бойових діях. Крім цього, самі "контракти" на службу в "Шторм Z", як виявилося, насправді нерідко укладались не з Міноборони РФ, а з так званим "головою ДНР" про "участь у добровольчому формуванні". Тобто юридично ці ув’язнені навіть не є військовослужбовцями ЗС РФ, що не дає їм права на будь-які соціальні та фінансові гарантії", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Василь d5bbff27
    Нам потрібно слідкувати за тим,яке забезпечення наших воїнів, Як вони забезпечені ************, медикаментами,харчами,амуніцією--бо ми це відправляємо нашим захисникам на фронт через тиждень А ми говоримо за ворога. Да нехай вони всі подохнуть,чи загинуть.і чим більше ,тим краще.
  • Kiev_Kiev_777
    який жах....а в нас все виплачують і УБД видають справно
  • Микола Марченко 1f04cce8
    Без л0ха, жизнь плоха..
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