Окупанти посилили наступальні дії у районі Вербового, - Сили оборони

Війська РФ посилили наступальні дії та штурми у районі Вербового Запорізької області на Мелітопольському напрямку.

Про це заявив спікер Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наші командири на місцях. Завжди при найменшій можливості покращують наше тактичне становище. Загалом окупанти тут досить активні, вони значно збільшили кількість наступальних і штурмових дій. Вже другу добу поспіль ворог проводить по 50 бойових зіткнень щоденно", - сказав він.

Загалом, як зазначив речник, російські окупаційні війська активні на всіх ділянках Таврійського напрямку, але інтенсивність різна.

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За тиждень на Таврійському напрямку ЗСУ взяли у полон 15 окупантів. Також за тиждень ворог завдав на цьому напрямку сотню авіаударів, здебільшого це були керовані авіаційні бомби, більшість обстрілів були у Донецькій області.

Що відбувається на Таврійському напрямку

Раніше повідомлялося, що другу добу на Таврійському напрямку понад 50 боєзіткнень. Ворог значно збільшив кількість наступальних і штурмових дій.