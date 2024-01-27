Окупанти посилили наступальні дії у районі Вербового, - Сили оборони
Про це заявив спікер Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Наші командири на місцях. Завжди при найменшій можливості покращують наше тактичне становище. Загалом окупанти тут досить активні, вони значно збільшили кількість наступальних і штурмових дій. Вже другу добу поспіль ворог проводить по 50 бойових зіткнень щоденно", - сказав він.
Загалом, як зазначив речник, російські окупаційні війська активні на всіх ділянках Таврійського напрямку, але інтенсивність різна.
За тиждень на Таврійському напрямку ЗСУ взяли у полон 15 окупантів. Також за тиждень ворог завдав на цьому напрямку сотню авіаударів, здебільшого це були керовані авіаційні бомби, більшість обстрілів були у Донецькій області.
Що відбувається на Таврійському напрямку
Раніше повідомлялося, що другу добу на Таврійському напрямку понад 50 боєзіткнень. Ворог значно збільшив кількість наступальних і штурмових дій.