До IT-коаліції долучилися Нідерланди, - Міноборони

Ще одна країна доєдналася до ІТ-коаліції - Нідерланди, країна вже зробила внесок у 10 млн євро.

Про це повідомляє Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" до ІТ-коаліції доєдналася ще одна країна - Нідерланди. Новий учасник коаліції вже зробив внесок у розмірі 10 мільйонів євро.

Метою IT-коаліції є підтримка Міністерства оборони України та Збройних Сил України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки. Крім Нідерландів, учасниками ініціативи є ще 11 країн: Україна, Бельгія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург та Японія.

Окремо від Нідерландів, Данія в ході роботи Контактної групи виділила 91 мільйон данських крон (понад 12 мільйонів євро) на кіберзахист України в межах ІТ-коаліції. Кошти підуть на проєкти з кібербезпеки Збройних сил України та Міністерства оборони України і є важливим внеском у довгострокову підтримку кіберзахисту держави.

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"Технології можуть допомогти перетворити позиційну війну на маневрену. ІТ-коаліція покликана забезпечити необхідну цифрову основу для розгортання будь-яких нових технологічних рішень. Я вдячна партнерам, що продовжують підтримувати нас у кожній сфері, а особливо у IT, кіберзахисті та інноваціях", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Також у Міноборони нагадали, що ІТ-коаліція – це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України ("формат Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу. Внески в ІТ-коаліцію раніше зробили Естонія (500 тисяч євро) та Люксембург (10 мільйонів євро). Литва та Латвія також передали матеріальну допомогу у вигляді ліцензій та обладнання.

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