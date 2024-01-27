МЗС до дня пам’яті жертв Голокосту: Повномасштабне вторгнення РФ повернуло найжахливіші звірства на Європейський континент

27 січня, відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року, світова спільнота вшановує Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту - мільйонів євреїв, знищених нацистами у роки Другої світової війни.

Для України цей день сповнений особливого трагізму, оскільки щонайменше півтора мільйона людей - четверта частина усіх закатованих нацистами євреїв Європи - були знищені у похмуру добу Шоа саме на українській землі. Про це йдеться у коментарі МЗС України до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, інформує Цензор.НЕТ.

МЗС наголошує, що наші народи об’єднує біль трагедій Голодомору та Голокосту. Ми маємо памʼятати та ґрунтовно досліджувати трагічні сторінки нашої спільної історії, захищати історичну правду та справедливість.

Починаючи з 2012 року, Україна щороку вшановує Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

"14 травня 2021 року наша країна вперше офіційно відзначила День вшанування пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Спеціальна комісія єврейського меморіального музею "Яд Вашем" встановила майже 2700 імен таких українських героїв, присвоївши їм почесні звання "Праведник народів світу". Україна - на четвертому місці у світі за кількістю Праведників народів світу - після Польщі, Нідерландів та Франції", - нагадують у МЗС.

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"Збереження історичної пам’яті є важливою складовою гуманітарної політики України. Ми несемо відповідальність перед усіма минулими та майбутніми поколіннями за відновлення історичної справедливості. Це особливо важливо для того, щоб зберегти та передати наступникам пам’ять про трагедію Голокосту, оскільки тих, хто її пережив, з кожним роком стає все менше", - додають у зовнішньополітичному відомстві.

За даними МЗС, повномасштабне вторгнення Росії в Україну повернуло найжахливіші звірства війни на Європейський континент. Не оминула війна й місця спільної скорботи українського, єврейського та ромського народів - 1 березня 2022 року російські обстріли столиці України поставили під загрозу збереження пам'яті про жертви Бабиного Яру, куди поцілила одна з ворожих ракет.

Внаслідок вторгнення РФ зазнали руйнувань й інші пам’ятні знаки та меморіали загиблим євреям, а також єврейські цвинтарі по всій Україні. Жертвами РФ стали й українці, які пережили Голокост і нацистську окупацію, але загинули під час повномасштабної війни РФ проти України. Сьогодні ми увічнюємо пам'ять жертв нацизму та рашизму, зокрема Ванди Об’єдкової, яка вижила в окупованому нацистами Маріуполі, але загинула через 80 років - 4 квітня 2022 року - коли вулиці та будинки міста знищувала російська артилерія та авіація. Ми вшановуємо пам'ять українця Бориса Романченка, який був в’язнем концтаборів нацистської Німеччини, а згодом був вбитий у віці 96 років у власній харківській квартирі, в яку 18 березня 2022 року росіяни влучили смертоносною зброєю.

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МЗС закликає міжнародну спільноту приєднатися до вшанування пам’яті безневинних жертв тоталітарних нацистського, комуністичного та кремлівського режимів, сприяти відновленню історичної правди та притягненню винних у злочинах до відповідальності.