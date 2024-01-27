Росіяни здійснюють тристоронній наступ на Авдіївку з метою оточити місто, - британська розвідка

Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, здійснюють тристоронній наступ на місто і намагають проникнути на околиці через службові тунелі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє розвідка Британії.

Як зазначає розвідка, Росія продовжує наступ на кількох напрямках з метою захоплення Донбасу. 21 січня ворог захопив селище Крохмальне у Харківській області й 18 січня Веселе поблизу Бахмуту, утім, це не мало стратегічного значення.

"Довоєнне населення Веселого становило 102 особи, а Крохмального - 45. Це свідчить про продовження незначних поступових успіхів Росії, в той час як Україна зосереджується на активній обороні", - пише розвідка.

Згідно з оцінками, головним пріоритетом для ворога залишається Авдіївка. Ворог здійснює тристоронній наступ з метою оточення міста з півдня й півночі. Зокрема, ведуться бої на околицях східного кварталу Авдіївки.

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Водночас ворог зазнав значних втрат у живій силі й бронетехніці завдяки ударам українських безпілотників.

"За повідомленнями, російські війська намагаються обійти українські укріплення, проникаючи на околиці міста через службові тунелі. Цей метод проникнення вони застосовують з жовтня 2023 року", - наголошують у розвідці.

Українські контратаки стримують ворога від подальшого просування вглиб міста. Оскільки основний маршрут постачання залишається недоторканим, а українські сили проводять локальні контратаки, ймовірно, місто залишатиметься під контролем України протягом наступних тижнів.

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