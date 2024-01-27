Домовляємося з Литвою про спільне виробництво дронів для ЗСУ. Є чітке розуміння щодо результату, - Кулеба

Україна та Литва домовляються про нарощування виробництва дронів для потреб Збройних сил України.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Велику частину нашої розмови ми присвятили визначенню спільних кроків для нарощування виробництва дронів для потреб ЗСУ. У Литви є технології, у нас є можливості масштабування виробництва. Це була ключова тема. Є чітке розуміння, що, як і коли робити, щоб українсько-литовське співробітництво у виробництві дронів у найкоротші терміни дало максимальний результат", - сказав Кулеба.

Він додав, що під час перемовин з литовським колегою також обговорювався "класичний" порядок денний - вступ України до ЄС, НАТО.

"Тут у нас підходи спільні, і Литва як член обох інституцій максимально допомагає нам на шляху до членства в них", - зазначив глава української дипломатії.

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За його словами, темою перемовин також було питання заморожених російських активів, санкцій і "всього того, що потребує дієвих рішень".

"У нас є спільні обнадійливі очікування від найближчого засідання Європейської ради 1 лютого, є прогрес щодо відкриття Європейського фонду миру, щодо якого ситуація була тривалий час заблокована через позицію окремих членів ЄС. Ми працюємо над розблокуванням, і є обнадійливі кроки в цьому напрямі", - поінформував міністр.

Виробництво дронів в Україні

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомляв, що значна кількість виробників дронів досі не отримала контрактів від держави для виробництва у 2024 році. У Кабміні зазначають, що Україна почала виробляти артилерійські системи зразка НАТО, а також збільшила удвічі виробництво боєприпасів. Крім того, розширюється виробництво дронів та тепловізорів. Окрім того, зазначалося, що кількість партнерів у "коаліції дронів" наближається до 20.