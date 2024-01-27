Загрози нового наступу військ РФ на Харків немає, - Сухопутні війська
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Наразі загрози нового наступу російських окупантів на Харків немає. На кордоні активно зводяться укріплення.
Про це повідомив речник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі каналу Еспресо, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, військові відстежують кількість російських підрозділів, які стоять на кордоні.
"Зараз війна триває у так званому онлайн-режимі. Створити приховані переміщення сил та засобів для обох сторін практично неможливо", - сказав Фітьо.
Він зазначив, що на кордоні активно зводяться укріплення.
"Є сили та засоби, проводиться інженерне обладнання кордону. Тому для харків'ян загрози з півночі немає", – заявив речник ЗСУ.