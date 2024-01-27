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Загрози нового наступу військ РФ на Харків немає, - Сухопутні війська

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Загрози нового наступу військ РФ на Харків немає, - Сухопутні війська
Наразі загрози нового наступу російських окупантів на Харків немає. На кордоні активно зводяться укріплення.

Про це повідомив речник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі каналу Еспресо, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, військові відстежують кількість російських підрозділів, які стоять на кордоні.

"Зараз війна триває у так званому онлайн-режимі. Створити приховані переміщення сил та засобів для обох сторін практично неможливо", - сказав Фітьо.

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Він зазначив, що на кордоні активно зводяться укріплення.

"Є сили та засоби, проводиться інженерне обладнання кордону. Тому для харків'ян загрози з півночі немає", – заявив речник ЗСУ.

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Топ коментарі

  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    На шашлики?
  • Maksim Perepelitca
    А естонська розвідка вчора говорила протилежне .!
    До речі , як виявилось - цю заяву естонської розвідки , навіть в самій естонській пресі майже не друкували ніде . Так , було лише кілька повідомлень , десь на останніх шпальтах .
    Зате в наших ЗМІ це було - в топі новин .!! Цілий день . Наші преса взагалі - молодці ,, так як вони вміють робити - з мухи слона , більш ніхто не вміє .!!
  • Luk Viktor
    А що скаже товариш бАданов?
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