Загрози нового наступу військ РФ на Харків немає, - Сухопутні війська

Наразі загрози нового наступу російських окупантів на Харків немає. На кордоні активно зводяться укріплення.

Про це повідомив речник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі каналу Еспресо, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, військові відстежують кількість російських підрозділів, які стоять на кордоні.

"Зараз війна триває у так званому онлайн-режимі. Створити приховані переміщення сил та засобів для обох сторін практично неможливо", - сказав Фітьо.

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Він зазначив, що на кордоні активно зводяться укріплення.

"Є сили та засоби, проводиться інженерне обладнання кордону. Тому для харків'ян загрози з півночі немає", – заявив речник ЗСУ.