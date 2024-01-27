Аналоги "загонів Путіна" з’являються на окупованих територіях Запоріжжя, - Федоров

На окупованих територіях Запорізької області росіяни створили "Совет ветеранов", що є аналогом "загонів Путіна".

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, до створеного на окупованих територіях "Совета ветеранов" так само долучають виключно пенсіонерів.

"Мета організації:

Розповідати на камеру, як погано жилось в Україні;

Проводити відкриту агітацію за чинного диктатора Росії Володимира Путіна;

Задіяти історичну пам'ять старшого покоління тезами про ностальгію за СРСР;

Обіцяти "велике майбутнє на ТОТ" виключно під керівництвом "верховного лідера з Кремля"", - розповів Федоров.

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Федоров наголосив, що "Совет ветеранов" - це черговий маніпулятивний механізм з метою підтримки на псевдовиборах чинного диктатора Путіна.