Аналоги "загонів Путіна" з’являються на окупованих територіях Запоріжжя, - Федоров
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На окупованих територіях Запорізької області росіяни створили "Совет ветеранов", що є аналогом "загонів Путіна".
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, до створеного на окупованих територіях "Совета ветеранов" так само долучають виключно пенсіонерів.
"Мета організації:
- Розповідати на камеру, як погано жилось в Україні;
- Проводити відкриту агітацію за чинного диктатора Росії Володимира Путіна;
- Задіяти історичну пам'ять старшого покоління тезами про ностальгію за СРСР;
- Обіцяти "велике майбутнє на ТОТ" виключно під керівництвом "верховного лідера з Кремля"", - розповів Федоров.
Федоров наголосив, що "Совет ветеранов" - це черговий маніпулятивний механізм з метою підтримки на псевдовиборах чинного диктатора Путіна.