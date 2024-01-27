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Офіс генпрокурора оприлюднив деталі щодо розстрілу диверсантами двох людей на Сумщині: розпочато досудове розслідування. ФОТО

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Ворожа ДРГ розстріляла двох людей на Сумщині. За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, вранці 27 січня 2024 окупанти обстріляли транспортний засіб із цивільними, які їхали дорогою між двома селами Хотінської громади Сумського району. 54-річний чоловік, який був за кермом, та його 68-річна сестра загинули.

Розстріляли брата та сестру на Сумщині

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Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Досудове розслідування здійснюється УСБУ в Сумській області.

Що цьому передувало

Зранку 27 січня ворожа розвідувально-диверсійна група розстріляла брата та сестру у селі Андріївка на Сумщині.

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Топ коментарі

  • Василь Воробець
    Та треба охороняти краще.Бо налізе їх сюди,як потім переловиш їх???
  • Юрий Викторович 4a8dfeac
    Бо кацапи.
  • Ivan Ivan 9411ab2c
    Так багато хто хоче, щоб хтось охороняв, а не вони.
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