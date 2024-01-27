Правових підстав для утилізації репродуктивних клітин загиблих воїнів немає. Закон не вступив у силу. До 23 березня ВР ухвалить зміни, - Радуцький

Репродуктивні клітини українських захисників у випадку загибелі - не утилізуватимуть. До 23 березня Верховна Рада ухвалить зміни до Цивільного кодексу, які враховуватимуть інтереси сімей загиблих воїнів.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький зазначив у коментарі для Цензор.НЕТ.

"Хотів би дати вичерпні відповіді щодо збереження репродуктивних клітин військових. Перше і головне: репродуктивні клітини українських захисників у випадку загибелі - не утилізуватимуть. Друге: прийнятий законопроєкт 3496-IX стосується виключно військовослужбовців, які внаслідок травми втратили можливість мати дітей, а не загиблих воїнів. Третє: внесення відповідних правок мало виключно процесуальний характер, аби уникнути суперечності закону зі статтею 248 Цивільного кодексу, яка передбачає припинення представництва за довіреності після смерті довірителя", - зазначив він.

За словами Радуцького, жодних правових підстав для утилізації зараз - немає. Закон не вступив у силу.

"Задля розв’язання цієї колізії до 23 березня 2024 року (дата вступу законопроєкту у дію. - Ред.) Верховна Рада ухвалить зміни до Цивільного кодексу, які враховуватимуть інтереси сімей загиблих воїнів. Верховна Рада забезпечить захист інтересів захисників та їхніх родин. Ми забезпечимо прийняття всіх необхідних законодавчих норм, щоб памʼять про загиблих Героїв жила не лише в назвах вулиць і памʼятних табличках, а й в їхніх дітях", - додав Радуцький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада проголосувала за знищення репродуктивних клітин українських воїнів. Після скандалу рішення обіцяють переглянути

Що цьому передувало

У листопаді 2023 року Верховна Рада прийняла закон, який передбачає, що держава забезпечуватиме українським військовослужбовцям безоплатний забір та збереження репродуктивних клітин. Однак, зараз виявили, що одна зі статей цього закону передбачає ліквідацію репродуктивних клітин у разі загибелі воїна. У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що кріобанки не будуть утилізовувати біологічний матеріал загиблих військових.