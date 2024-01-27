За січень на Харківщині внаслідок російських обстрілів загинула 21 цивільна людина, 180 - зазнали поранень
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Росіяни завдають ударів по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях Харківщини. Лише за січень загинула 21 людина і 180 - зазнали поранень, зокрема 1 дитина загинула і 20 поранені.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі області, тероризуючи мирне населення. Лише за січень 2024-го року загинула 21 цивільна людина, з них 1 дитина 8 років. Поранень зазнали понад 180 цивільних, з них 20 – діти", - зазначив Синєгубов.
Також він повідомив, шо на гарячому Куп’янському напрямку триває евакуація. На сьогодні з допомогою волонтерів евакуювалися понад 200 людей, з них – більш як 15 родин з дітьми.