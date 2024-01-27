Росіяни проводять етнічні чистки на окупованих територіях Донеччини та Луганщини, - Центр нацспротиву
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Росіяни проводять системні фільтраційні заходи на окупованих територіях з метою витіснення патріотично налаштованого населення.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Представники ЗС РФ та окупаційних адміністрацій проводять перевірки квартир людей, яким заборонили в’їзд на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Після проведених попередньо фільтраційних заходів окупанти роблять обхід по квартирах з метою передачі їх російським військовим. Якщо квартира пуста – вона наразі опечатується та буде передана або військовим вищої ланки, або росіянам, які приїхали працювати в окупаційних адміністрацій. Якщо в квартирах проживають родичі "заборонених" – наразі їх просто переписують задля контролю.
Фактично, таким чином, росіяни продовжують викорінювати патріотично налаштоване населення з ТОТ", - йдеться в повідомленні.