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Росіяни проводять етнічні чистки на окупованих територіях Донеччини та Луганщини, - Центр нацспротиву

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Росіяни проводять етнічні чистки на окупованих територіях Донеччини та Луганщини, - Центр нацспротиву
Росіяни проводять системні фільтраційні заходи на окупованих територіях з метою витіснення патріотично налаштованого населення.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Представники ЗС РФ та окупаційних адміністрацій проводять перевірки квартир людей, яким заборонили в’їзд на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Після проведених попередньо фільтраційних заходів окупанти роблять обхід по квартирах з метою передачі їх російським військовим. Якщо квартира пуста – вона наразі опечатується та буде передана або військовим вищої ланки, або росіянам, які приїхали працювати в окупаційних адміністрацій. Якщо в квартирах проживають родичі "заборонених" – наразі їх просто переписують задля контролю.

Фактично, таким чином, росіяни продовжують викорінювати патріотично налаштоване населення з ТОТ", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • saimansay
    це не дивно
    дивно що на Донбасі з 2014 року ще залишилися патріоти України
    або скацаплені українці нарешті прозрівають
  • alexandr shamov
    После таких мероприятий, кацап блогеры тупо блеют, шо ВСУ обстреливают сепарков, но умалчивают. шо тех сепарков подставляют под удары ВСУ кацапчмобики, со своими "катюшами" между домов... Каароч, лугандоняне , докричались вы на свою голову , мол, хутин введи.
  • alexandr shamov
    И истче, суто для дыбильных кацапоблогеров. С 14-го года ВСУ начало АТО по изгнанию кацапзахватчиков с наших земель. Шо этому предшествовало: захват зелеными чмобиками крымского парламента и Крыма... Недели две после захвата кацапы не могли вдуплить , как это дело (Крым) легализовать под себя, состряпали местечковый референдум, по отчуждению территории от Украины. Такой референдум не предусмотрен ни законодательством, ни Конституцией Украины... Но не это комично в действиях кремляди. После лже "референдума", где-то через неделю-две, муйло спохватилося, выпустив шептуна, бо таким макаром вся казлабадия горит желанием зареферендить земли у мацквабада... И хутин пуй в срочном порядке издает закон - приравнять на цапорылии ,такого рода референдумы, к экстремизму, с большими сроками на лаптегулагии для референдумных кацапов.
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