Глава МЗС Литви Ландсбергіс про створення фонду ЄС для підтримки України зброєю: "Деякі країни вже розуміють, що це має відбутись"
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Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс ставиться "більш оптимістично" до майбутнього Європейського фонду миру, який створюють для компенсації поставок військової допомоги Україні країнами-членами ЄС.
Про це Ландсбергіс сказав 27 січня на спільній пресконференції з головою українського МЗС Дмитром Кулебою в Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Говорячи про кроки, які Литва може вжити для подальшої підтримки України у протистоянні повномасштабній російській агресії, Ландсбергіс згадав Європейський фонд миру.
"І, на жаль, (це. – Ред.) справді єдиний європейський інструмент, який використовувався на допомогу Україні в цій війні", – додав він.
"Ми не змогли досягти певних домовленостей чи координації з цього аспекту, але зараз я більш оптимістично дивлюсь на майбутні кроки (стосовно ЄФМ. – Ред.). Деякі країни-члени вже дивляться на це, вже розуміють, що це має відбутись", – наголосив голова МЗС Литви.