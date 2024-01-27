Глава МЗС Литви Ландсбергіс про створення фонду ЄС для підтримки України зброєю: "Деякі країни вже розуміють, що це має відбутись"

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс ставиться "більш оптимістично" до майбутнього Європейського фонду миру, який створюють для компенсації поставок військової допомоги Україні країнами-членами ЄС.

Про це Ландсбергіс сказав 27 січня на спільній пресконференції з головою українського МЗС Дмитром Кулебою в Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Говорячи про кроки, які Литва може вжити для подальшої підтримки України у протистоянні повномасштабній російській агресії, Ландсбергіс згадав Європейський фонд миру.

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"І, на жаль, (це. – Ред.) справді єдиний європейський інструмент, який використовувався на допомогу Україні в цій війні", – додав він.

"Ми не змогли досягти певних домовленостей чи координації з цього аспекту, але зараз я більш оптимістично дивлюсь на майбутні кроки (стосовно ЄФМ. – Ред.). Деякі країни-члени вже дивляться на це, вже розуміють, що це має відбутись", – наголосив голова МЗС Литви.

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