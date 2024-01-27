Україні реально повернути контроль над небом, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що мета України повернути контроль над повітряним простором, зокрема за рахунок винищувачів F-16, є досяжною.

Про це глава української дипломатії заявив на спільній з міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Все реалістично, і цього навчила нас війна. Якщо ми отримаємо F-16, якщо у нас будуть власні бойові та розвідувальні дрони – саме в цьому є важливість нашого співробітництва з Литвою, якщо у нас будуть засоби РЕБ та ракети, ми будемо контролювати наше небо. Це все досяжно", - сказав Кулеба.

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Він додав, що всі ці рішення наразі реалізовуються, і "нічого безпрецедентного тут немає, нам просто необхідно отримати всі ці елементи у достатній кількості і в належний час".

"Саме над цим ми працюємо, і саме тому Європейський фонд миру є дуже важливим, він створить додаткові можливості та засоби для забезпечення цих елементів для України", - акцентував очільник МЗС.