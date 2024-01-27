Умєров запропонував провести спільний форум оборонних індустрій України та країн Балтії

Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом під час його візиту до Києва запропонував провести спільний форум оборонних індустрій України та країн Балтії.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі міністр оборони України висловив вдячність уряду та народу Литви за непохитну підтримку України, зокрема за лідерство у протимінній коаліції.

Умєров поінформував міністра про поточну ситуацію на фронті, а також запропонував провести спільний форум оборонних індустрій України та країн Балтії.

"До участі в форумі будуть запрошені представники урядів, військової індустрії, а також інвестори, яких маємо переконати, що це вдалі інвестиції, які матимуть високий рівень капіталізації", - сказав міністр.

Також читайте: Президенти країн Балтії: Україна переможе, але конфлікт буде затяжним

Своєю чергою Ландсбергіс повідомив, що Литва зацікавлена у вивчені військового досвіду України у відсічі російської агресії, а також у поглибленні кооперації у сфері передових військових технологій.

"Ми дуже цінуємо те, що перебуваючи у стані війни ви знаходите можливості ділитися з нами досвідом і пропонувати вашу допомогу Литві. Ми продовжимо тренувати ваших солдатів, але ми своєю чергою потребуємо навчання наших генералів", - зазначив Ландсбергіс.

Також читайте: Глава МЗС Литви Ландсбергіс про створення фонду ЄС для підтримки України зброєю: "Деякі країни вже розуміють, що це має відбутись"