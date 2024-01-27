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Авіаудар РФ по с. Малий Бурлук 17 січня: у лікарні померла 13-річна дівчинка

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Авіаудар РФ по с. Малий Бурлук 17 січня: у лікарні померла 13-річна дівчинка
13-річна дівчинка, яка зазнала поранень внаслідок російського обстрілу с. Малий Бурлук у Харківській області 17 січня, сьогодні померла в лікарні.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, сьогодні у лікарні померла 13-річна дівчинка, яка зазнала поранень внаслідок російського обстрілу с. Малий Бурлук 17 січня. Ворог завдав удару по населеному пункту авіабомбою.

Дівчинка тривалий час перебувала у комі, отримала складні осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.

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