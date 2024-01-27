Авіаудар РФ по с. Малий Бурлук 17 січня: у лікарні померла 13-річна дівчинка

13-річна дівчинка, яка зазнала поранень внаслідок російського обстрілу с. Малий Бурлук у Харківській області 17 січня, сьогодні померла в лікарні.