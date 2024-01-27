Не можна дати Росії отримати перевагу, яка спокусить до нових "операцій", - глава МЗС Литви Ландсбергіс
Про це він заявив після переговорів з українським колегою Дмитром Кулебою, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"З моїм хорошим другом Дмитром Кулебою обговорюємо необхідність для України та її союзників нарощувати виробництво швидше, ніж ворог нарощує своє. Ми не можемо дозволити Росії отримати будь-яку перевагу, яка б спокусила її розпочати нові "операції", – написав він.
Під час брифінгу він також заявив, що якщо Україна успішно завдасть удару по російському імперіалізму і захистить свою територію, тоді Литва, як і Україна, матиме "період миру і безпеки".
"Якщо Україна не буде успішною, то вся Європа, вся західна спільнота матимуть певні проблеми", – переконаний глава МЗС Литви.
Він додав, що Україна бореться проти більш численного противника, який має певні виробничі потужності, але все ж таки Сили оборони не дають окупантам просуватись.