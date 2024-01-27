У Хорошковського забрали 65 га лісу на березі Дніпра вартістю понад 1,5 млрд грн

Черкаська обласна прокуратура у судовому порядку витребувала 65 га лісового масиву з незаконного володіння колишнього високопосадовця, який до Революції Гідності працював головою СБУ та першим віце-прем’єр-міністром України.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України, передає Цензор.НЕТ.

"Мова йде про 40 земельних ділянок лісогосподарського призначення в адміністративних межах Бобрицької сільської ради Канівського району. Їх вартість становить понад 1,5 млрд грн.

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Прокурори встановили факт привласнення земель лісового фонду. Вони виділялися ряду осіб, а у 2005 році потрапили у власність родини топ-чиновника. Відтак перейшли з державної у приватну власність.

Прокуратура відреагувала на порушення інтересів держави та пред’явила до суду позов про повернення їх державі.

Спір двічі розглядав Верховний Суд. Відповідачі упродовж цього часу не полишали спроб зберегти незаконно набуте право на землі, що мають належати державі. Вони змінювали кадастрові номери та конфігурацію ділянок. Оскаржували судові рішення і затягували судовий розгляд.

Наприкінці 2022 року за результатами розгляду нової справи Канівський міськрайонний суд Черкаської області задовольнив позов прокуратури. Однак це рішення відповідачі знову оскаржили.

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Під час перегляду справи апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін. Наразі воно набрало законної сили.

Наступним кроком прокуратури стане виконання судового рішення – набуття земель у державну власність в особі Черкаської обласної державної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

В Офісі генерального прокурора не називали особу ексчиновника. Втім, оприлюднене фото та колишні посади свідчать, що йдеться саме про Хорошковського.