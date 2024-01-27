МЗС Угорщини пояснило, чому не засудило постачання КНДР зброї до РФ: "Нам не було надано жодних доказів"

Державний секретар Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Штарай заявив, що Будапешт не отримував доказів постачання Північною Кореєю зброї Росії.

Під час парламентських дебатів двоє депутатів від опозиційних сил Мартон Томпош і Петер Унгар спитали в представника МЗС, чому уряд не приєднався до спільної заяви із засудженням постачання північнокорейських балістичних ракет Росії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

При цьому Унгар підкреслив, що позиція Будапешта дивна, оскільки він офіційно "категорично проти будь-яких поставок зброї в російсько-українській війні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не мають інформації про нові поставки зброї з КНДР до РФ, - Пентагон

"Оскільки нам не було надано жодних доказів, у нас не було можливості перевірити дійсність тверджень, що містяться в заяві", – відповів на це Штарай.

Раніше таку ж позицію озвучив голова МЗС Словаччини Юрай Бланар, пояснюючи відмову своєї країни підтримати заяву із засудженням дій Північної Кореї.