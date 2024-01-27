МЗС Угорщини пояснило, чому не засудило постачання КНДР зброї до РФ: "Нам не було надано жодних доказів"
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Державний секретар Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Штарай заявив, що Будапешт не отримував доказів постачання Північною Кореєю зброї Росії.
Під час парламентських дебатів двоє депутатів від опозиційних сил Мартон Томпош і Петер Унгар спитали в представника МЗС, чому уряд не приєднався до спільної заяви із засудженням постачання північнокорейських балістичних ракет Росії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
При цьому Унгар підкреслив, що позиція Будапешта дивна, оскільки він офіційно "категорично проти будь-яких поставок зброї в російсько-українській війні".
"Оскільки нам не було надано жодних доказів, у нас не було можливості перевірити дійсність тверджень, що містяться в заяві", – відповів на це Штарай.
Раніше таку ж позицію озвучив голова МЗС Словаччини Юрай Бланар, пояснюючи відмову своєї країни підтримати заяву із засудженням дій Північної Кореї.