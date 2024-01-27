Ангола прагне вигнати російську Алросу зі спільного алмазовидобувного бізнесу
Про це повідомляє ангольське видання Expansão, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Причина цього полягає в санкціях, запровадженими проти Росії за вторгнення в Україну, що шкодять торгівлі діамантами.
За даними видання, минулого тижня представники ангольської влади зустрічались з російськими колегами в Дубаї (ОАЕ), для того, щоб розвʼязати питання виходу російського акціонера Алроса із Sociedade Mineira de Catoca.
ЗМІ зазначає, що видобуток діамантів на шахті скоротився, а багато постачальників та банків відмовляються працювати з Catoca через зв'язки з росіянами.
Російській компанії належить 41% акцій. Ангольська сторона вимагає, щоб росіяни пішли з бізнесу без умов, натомість росіяни хочуть компенсацій за інвестиції.
Один із можливих шляхів розв'язання проблеми – це те, що Алроса піде, але з гарантією, що вона зможе повернутися в майбутньому, коли санкції будуть зняті. З огляду на нещодавнє зближення Анголи з США, росіяни з підозрою ставляться до такого результату, пише видання.
Іще один варіант полягає в тому, що росіяни продадуть свою частку акцій ангольській компанії. Однак поки що незрозуміло, чи будуть вони готові це зробити.
Вихід росіян зі спільного підприємства з видобутку діамантів необхідний для того, щоб зняти санкції з шахти, але це може бути складним завданням.
Алроса – найбільша алмазодобувна компанія, світовий лідер за обсягом видобутку та запасів алмазів. Основними напрямками діяльності є геологорозвідка, видобуток та продаж алмазів, виробництво діамантів. Добувні активи Алроси розташовані в Республіці Саха (Якутія) та Архангельській області Росії. У групі Алроси працюють понад 30 000 осіб. На частку компанії припадає 90% алмазовидобувних потужностей Росії, що становить 28% від усього світового ринку.
Відсьогодні компанія перебуває під санкціями в усіх країнах Великої сімки, крім Японії. США, Канада і Велика Британія наклали санкції на Алросу ще у лютому-березні 2022 року. Європейський Союз також наклав санкції на Алросу.