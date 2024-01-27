Жодна з сторін не може достеменно відповісти що сталося, - Буданов про падіння Іл-76 в Росії

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зазначив, що ні українська, ні російська сторона не можуть до кінця відповісти, що сталося у ситуації із падінням літака Іл-76.

"На жаль, треба констатувати, що там сталося до кінця не може відповісти жодна сторона. Позиція Росія – зрозуміло, у всьому звинувачувати Україну, при тому, що є низка незрозумілих для такої позиції фактів. Це насамперед те, що вони не показали поля усипані трупами, останками, як мали б це показати, щоб максимально звинуватити Україну, але навіть цього немає. Тобто ситуація таки незрозуміла до кінця", - сказав Буданов в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

24 січня у Бєлгородській області РФ розбився літак Іл-76, який використовують для перевезення техніки й десанту.

Російські ЗМІ повідомили, що на борту літака перебували головним чином українські військовополонені, всі загинули.

ГУР Міноборони підтвердив інформацію, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Пізніше представник ГУР Андрій Юсов уточнив, що цей обмін мав бути найбільшим за весь час з моменту повномасштабного російського вторгнення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні ситуації з літаком та обміном полонених.

СБУ відкрила провадження за фактом падіння Іл-76 в Бєлгородській області.

Ані ООН, ані США не можуть встановити, чи були на борту літака українські військовополонені.