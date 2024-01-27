У Нью-Йорку на Донеччині з-під завалів витягнули тіла 5 осіб
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З-під завалів будинку у Нью-Йорку, на який росіяни 15 січня окупанти скинули дві керовані авіабомби, витягнули тіла 5 осіб.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністарції Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
"Завершено розбір завалів у Нью-Йорку — з-під уламків будинку витягнули тіла 5 людей.
Нагадаю, 15 січня росіяни скинули дві керовані авіабомби на триповерхівку у Нью-Йорку — тоді троє людей зазнали поранень, а п'ятеро лишилися під завалами.
Пошукова операція тривала майже два тижні — рятувальники знайшли рештки тіл усіх п'ятьох загиблих.
Вічна пам'ять жертвам російської агресії", - повідомив він.