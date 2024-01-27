Новини • Війна

У Києві й більшості областей повітряна тривога: загроза застосування балістичного озброєння. КАРТА

5 56411
У Києві й більшості областей повітряна тривога: загроза застосування балістичного озброєння. КАРТА
Повітряні сили Збройних сил України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для низки областей.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни запустили "Шахеди" з південного напрямку

"Ракети зі сходу! Полтава, Кременчук!" - додали у Повітряних силах згодом.

Повітряні сили ЗСУ

На більшій території України, в тому числі у Києві, оголошено повітряну тривогу.

Повітряна тривога

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи в місті.

Як повідомляє Суспільне, вибухи пролунали також у Кременчуцькому та Полтавському районах, а також у Полтаві.

Ігор Терехов

Суспільне

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Luk Viktor
    якось дивно Чернігівську обл. виключили - є гарантія?
  • white wolf
    Ракети до Петріотів ще не закінчились? Скоро по Буратінці почне прилітати.
  • Олекс Сам
    Якщо в Говтві , то може і 2. По Кременчуку 4
Дивитись усі коментарі

Матеріали за темою

ТОП-новини

всі новини