У Києві й більшості областей повітряна тривога: загроза застосування балістичного озброєння. КАРТА
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Повітряні сили Збройних сил України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для низки областей.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.
"Ракети зі сходу! Полтава, Кременчук!" - додали у Повітряних силах згодом.
На більшій території України, в тому числі у Києві, оголошено повітряну тривогу.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи в місті.
Як повідомляє Суспільне, вибухи пролунали також у Кременчуцькому та Полтавському районах, а також у Полтаві.