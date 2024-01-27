У Києві й більшості областей повітряна тривога: загроза застосування балістичного озброєння. КАРТА

Повітряні сили Збройних сил України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для низки областей.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.

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"Ракети зі сходу! Полтава, Кременчук!" - додали у Повітряних силах згодом.

На більшій території України, в тому числі у Києві, оголошено повітряну тривогу.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи в місті.

Як повідомляє Суспільне, вибухи пролунали також у Кременчуцькому та Полтавському районах, а також у Полтаві.