США просуватимуть "формулу миру" Зеленського, - Кірбі

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив що Сполучені Штати Америки просуватимуть формулу миру президента України Володимира Зеленського на міжнародному рівні.

Про це пише Голос Америки, передає Цензор.НЕТ.

Кірбі зазначив, що Державний департамент опублікував протокол дискусії, яку провів із президентом Володимиром Зеленським держсекретар Ентоні Блінкен за присутності Джейка Саллівана.

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"У Давосі Зеленський розповів про свою формулу миру. Таким чином виникла ще одна ідея – спробувати "розкрутити формулу миру" Зеленського на міжнародному рівні", – наголосив він.

Також додав, що на зустрічі говорили про важливість продовження глобальної підтримки України. Він зазначив, що пакт допомоги Україні був затверджений ще 27 грудня.

"Для нас так важливо отримати додаткове фінансування…для нової допомоги Україні, щоб ми могли продовжувати її, оскільки зрозуміло, що Росія продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та вести війну всередині України", – заявив Кірбі.

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Відповідаючи на питання щодо можливості мирних переговорів між Києвом і Москвою, предсавник Білого дому відповів, що США "віддані політиці підтримки ініціатив, що виходять від керівництва України".