Росіяни ударили ракетами по Полтавщині - є влучання у промисловий об’єкт в Кременчуцькому районі, - ОВА

Внаслідок ракетного удару в Кременчуцькому районі Полтавської області є потрапляння в промисловий об’єкт, виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Він зазначив: "Ворог атакував Полтавщину ракетами. В області працювала ППО. Є влучання в промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу.

Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби".

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