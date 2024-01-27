Росіяни ударили ракетами по Полтавщині - є влучання у промисловий об’єкт в Кременчуцькому районі, - ОВА
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Внаслідок ракетного удару в Кременчуцькому районі Полтавської області є потрапляння в промисловий об’єкт, виникла пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Він зазначив: "Ворог атакував Полтавщину ракетами. В області працювала ППО. Є влучання в промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу.
Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби".