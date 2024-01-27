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Росіяни ударили ракетами по Полтавщині - є влучання у промисловий об’єкт в Кременчуцькому районі, - ОВА

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Росіяни ударили ракетами по Полтавщині - є влучання у промисловий об’єкт в Кременчуцькому районі, - ОВА
Внаслідок ракетного удару в Кременчуцькому районі Полтавської області є потрапляння в промисловий об’єкт, виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Він зазначив: "Ворог атакував Полтавщину ракетами. В області працювала ППО. Є влучання в промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу.

Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кременчуці на одному з промислових об’єктів пролунав вибух: без постраждалих

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Топ коментарі

  • Андрей Емельянов 4c155c98
    Підори кацапськи
  • Kan Kan 21c2f560
    Це напевне попали в базу штурмовиків 95 кварталу
  • Andrew Moon
    У кацапі#орів підгоріло після Туапсе.
    Поквитались тіпа, з кременчуцьким, який давно не працює.
    А це доводить що удари по НПЗ Косорилії виродкам дуже не подобаються...
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