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Обмін полоненими найближчим часом все ж таки відбудеться, - Буданов

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Обмін полоненими найближчим часом все ж таки відбудеться, - Буданов
Найближчим часом обмін військовополоненими між Україною та Росією все ж відбудеться. Наразі українська сторона робить все для цього.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Життя наших людей - військовослужбовців чи цивільних - не має бути в небезпеці. І в тих жахливих умовах, в яких їх там утримують. Все що можна робити - ми зробимо. Я певен, що найближчим часом обмін все ж таки відбудеться", - заявив він.

Очільник ГУР додав, що Україна з часом дізнається, що сталося з епізодом щодо авіакатастрофи Іл-76 та начебто військовополоненних на борту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В день падіння Іл-76 мав відбутися один з найбільших обмінів за час повномасштабної війни, - ГУР

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Топ коментарі

  • Алексей 136ab89b
    Шо за мода казати "гоп" до стрибка?зробіть потім звиздіть
  • Mykola Trofimenko 644016fc
    Це він із Криму зараз каже?
  • oylee
    З книги С.Шустера про перші тижні життя Зеленського в бункері:
    • пили вино, коли алкоголь було заборонено,
    • дивилися фільми (але не радянські),
    • грали у теніс ніхто не міг обіграти Зеленського..

    Роман Власов:
    Шато лафіт 1976 року урожаю за 11 тисяч євро заїдали мівіною..

    Brovary TrO:
    Орки розстрілювали мирняк на Житомирській, а воно в теніс і вінішко по 10к за пляшку(

    Victor:
    Оце саме страшне: " грали у теніс і ніхто не міг обіграти Зеленського...
    Ніхто не міг обіграти гітлера, сталіна, лукашенка, кадирова, зеленського, етс.
    Це дуже й дуже небезпечно страшно. B поганому сенсі!

    Muster:
    А ми в цей час тікали з Бучанського району, не знали де жити, на скільки вистачить коштів, що з нашою хатою, з нашими родичами і друзями, що робити далі, куди, що і як.
    • Алкоголю не хотілося до 31.03 точно.
    • Грати в теніс?!??!
    Ми були в різних реальностях?
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