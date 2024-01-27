Обмін полоненими найближчим часом все ж таки відбудеться, - Буданов

Найближчим часом обмін військовополоненими між Україною та Росією все ж відбудеться. Наразі українська сторона робить все для цього.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Життя наших людей - військовослужбовців чи цивільних - не має бути в небезпеці. І в тих жахливих умовах, в яких їх там утримують. Все що можна робити - ми зробимо. Я певен, що найближчим часом обмін все ж таки відбудеться", - заявив він.

Очільник ГУР додав, що Україна з часом дізнається, що сталося з епізодом щодо авіакатастрофи Іл-76 та начебто військовополоненних на борту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В день падіння Іл-76 мав відбутися один з найбільших обмінів за час повномасштабної війни, - ГУР