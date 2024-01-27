Правозахисники повідомили про знущання з українського політв’язня Марченка у Росії

Український політв’язень Олександр Марченко, який відбуває строк у виправній колонії суворого режиму №8 в Улан-Уде (Бурятія), зазнає постійних знущань.

Про це повідомила правозахисна організація "Перший відділ" із посиланням на листи ув'язненого, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, у російському СІЗО йому не видавали ліки та не давали зв'язатися із родичами, не надавали лікаря. У колонії в Бурятії Марченко постійно зазнає покарань, для яких адміністрація спеціально провокує приводи. Так, за останні два роки ув'язнення Марченко провів 85 діб у ШІЗО, дев'ять місяців у бараку посиленого режиму — приміщенні камерного типу (ПКТ) та шість місяців у єдиному приміщенні камерного типу — найсуворіших умовах ув'язнення. 10 січня його знову відправили до ПКТ.

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Знущання з Марченка посилилися після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Силовики змушували його кричати "Слава Росії!", називати окупований Крим російським у відповідь на запитання "Чий Крим?".

Справа Олександра Марченка

Олександра Марченка затримали 17 грудня 2018 року на окупованій території Донецької області співробітники так званого "МГБ ДНР". У Донецьку чоловік планував подати документи на повернення викраденого автомобіля, який на початку бойових дій залишив у місті на СТО. Два місяці його утримували в секретній тюрмі "Ізоляція" на території військової бази. За словами політв’язня, до нього застосовували тортури через що він був вимушений підписати "зізнання".

Через два місяці Олександра Марченка незаконно перевезли на територію Російської Федерації та віддали співробітникам ФСБ. Під час перебування в СІЗО міста Краснодара Олександру інкримінували різні справи для продовження терміну утримання: непокора представникам правоохоронних органів, незаконна трудова діяльність на території Росії, намір перевести через російський кордон плати зенітно-ракетного комплексу.

Наприкінці грудня 2019 року Марченку було пред'явили додаткове звинувачення за ст.276 КК РФ ("Шпигунство"), а вже 26 листопада 2020 року Краснодарський крайовий суд засудив Олександра до 10 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму.

3 грудня 2019 року Правозахисний центр "Меморіал" визнав Олександра Марченка політв’язнем.