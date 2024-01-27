СБУ прийшла з обшуками до чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу". ФОТОрепортаж

Служба безпеки України прийшла з обшуками до чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Їх підозрюють у розкраданні майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ.

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Розслідування злочину відбувалося за сприяння чинного міністра оборони Рустема Умерова.

Цікаво, що серед фігурантів - скандально відомий Олександр Лієв, який був керівником Департаменту військово–технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони. Також обшуки пройшли і в нинішнього керівника цього департаменту Тоомаса Накхура і в керівника "Львівського арсеналу" Юрія Збітнєва.

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Як зазначають джерела, по цій справі СБУ працює разом з НацПолом та ОГП. Чекаємо деталей.