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СБУ прийшла з обшуками до чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу". ФОТОрепортаж

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Служба безпеки України прийшла з обшуками до чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Їх підозрюють у розкраданні майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ.

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СБУ проводить обшуки у справі Львівського арсеналу

Розслідування злочину відбувалося за сприяння чинного міністра оборони Рустема Умерова.

Цікаво, що серед фігурантів - скандально відомий Олександр Лієв, який був керівником Департаменту військово–технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони. Також обшуки пройшли і в нинішнього керівника цього департаменту Тоомаса Накхура і в керівника "Львівського арсеналу" Юрія Збітнєва.

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Як зазначають джерела, по цій справі СБУ працює разом з НацПолом та ОГП. Чекаємо деталей.

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Шоу для лохів. підра рєзнікова, який все це намутив все одно не посадять
  • Beta Human
    Збітнєв, Накхур, Лієв керують, а Петренки-Сидоренки посадки штурмують
  • Trevo Trow
    Лієв, Накхур, Збітнєв на замовлення Умєрова - всі щірі українці.
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