Протягом 27 січня росіяни завдали 1 ракетного удару та здійснили 35 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив офіційну інформацію щодо ударів росіян по території України протягом 27 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Також протягом доби ворог завдав 1 ракетний удар, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, інша цивільна інфраструктура".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 26 січня росіяни завдали 8 ракетних ударів та здійснили 38 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб