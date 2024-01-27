Протягом 27 січня росіяни завдали 1 ракетного удару та здійснили 35 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив офіційну інформацію щодо ударів росіян по території України протягом 27 січня 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Також протягом доби ворог завдав 1 ракетний удар, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, інша цивільна інфраструктура".