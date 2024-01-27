Протягом доби росіяни здійснили 15 обстрілів Сумщини - зафіксовано 91 вибух, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 91 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Дружбівська, Зноб-Ногородська, Свеська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА у фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Свеська громада: ворог бив з мінометів (1 вибух).

Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли (40 вибухів). Крім того, ворожа розвідувально-диверсійна група розстріляла двох жителів громади (брата та сестру). Їх будинок знаходиться у селі Андріївка, що розташоване у 5-кілометровій прикордонній зоні.

Середино-Будська громада: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів) та обстріл з артилерії (3 вибухи).

Великописарівська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади. Також відбулося скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Юнаківська громада: здійснено артилерійські обстріли (8 вибухів) та обстріл за допомогою дрону типу "FPV" (1 вибух).

Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).

Есманьська громада: 1 міну скинув ворог на територію громади.

Білопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (4 вибухи) та мінометний обстріл (12 вибухів).

Дружбівська громада: росіяни били з мінометів (4 вибухи).

Краснопільська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи)".

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