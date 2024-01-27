Протягом доби росіяни здійснили 15 обстрілів Сумщини - зафіксовано 91 вибух, - ОВА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА у фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "Свеська громада: ворог бив з мінометів (1 вибух).
Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли (40 вибухів). Крім того, ворожа розвідувально-диверсійна група розстріляла двох жителів громади (брата та сестру). Їх будинок знаходиться у селі Андріївка, що розташоване у 5-кілометровій прикордонній зоні.
Середино-Будська громада: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів) та обстріл з артилерії (3 вибухи).
Великописарівська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади. Також відбулося скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).
Юнаківська громада: здійснено артилерійські обстріли (8 вибухів) та обстріл за допомогою дрону типу "FPV" (1 вибух).
Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).
Есманьська громада: 1 міну скинув ворог на територію громади.
Білопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (4 вибухи) та мінометний обстріл (12 вибухів).
Дружбівська громада: росіяни били з мінометів (4 вибухи).
Краснопільська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи)".