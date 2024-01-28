Промисловий об’єкт у Кременчуці атакований двома балістичними ракетами, - ОВА

Промисловий об’єкт у Кременчуцькому районі попередньо був атакований двома балістичними ракетами, на місці триває ліквідація пожежі,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у суботу ввечері.

"Продовжується ліквідація пожежі внаслідок російської атаки по промисловому об'єкту в Кременчуцькому районі. Попередньо - дві балістичні ракети", - написав він у Телеграм-каналі.

За його словами, інформація про жертв і постраждалих станом наразі відсутня. На місці працюють усі необхідні екстрені служби.

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