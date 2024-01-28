Російські окупанти протягом 27 січня 1 раз намагалися штурмувати плацдарми ЗСУ на правому березі Дніпра, - ОВА

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на плацдармах ЗСУ на правому березі Дніпра поблизу Херсону протягом 27 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 1 безуспішну спробу штурму позицій наших військ".

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