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Російські окупанти протягом 27 січня 1 раз намагалися штурмувати плацдарми ЗСУ на правому березі Дніпра, - ОВА

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Російські окупанти протягом 27 січня 1 раз намагалися штурмувати плацдарми ЗСУ на правому березі Дніпра, - ОВА
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на плацдармах ЗСУ на правому березі Дніпра поблизу Херсону протягом 27 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 1 безуспішну спробу штурму позицій наших військ".

Читайте також: Росіяни 4 рази безуспішно штурмували плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра, - Генштаб

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Топ коментарі

  • kergudu barbambiya
    Щоб читати тут подібні "новини", треба мати здорову нервову систему.
    А хтось, менш знайомий з таким рівнем "журналістики" сайту, може й інфаркт отримати.

    Написали, шо кацапи, бляха, знов на правому березі Дніпра! Ще й посилаються на офіційний фейсбук Генштабу ЗСУ. Я перевірив, - там про правий берег взагалі не згадується.
    Це називається "срала-мазала, бо глини не хватило".
  • Don Vitynsky
    Текст по-Зебільному написаний!
  • Phoenix Triple Seven
    Може всеж на лівому березі? Нє? 😉
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