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США, Велика Британія, Італія та інші країни зупинили фінансування агентства ООН у справах палестинських біженців, - Politico

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США, Велика Британія, Італія та інші країни зупинили фінансування агентства ООН у справах палестинських біженців, - Politico
США, Велика Британія, Італія та інші країни зупинили фінансування агентства ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) через розслідування причетності його до ХАМАС

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило POLITICO.

"Велика Британія, Італія, Канада та Австралія наслідували приклад США, припинивши фінансову підтримку агентства ООН у справах палестинських біженців після того, як деякі з його співробітників були запідозрені в причетності до нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що США - найбільший донор агентства ООН - у п'ятницю призупинили його фінансування після того, як Ізраїль надав через свої служби безпеки докази того, що 12 співробітників UNRWA могли бути причетні до терактів 7 жовтня, коли бойовики ХАМАС увірвалися на південь Ізраїлю, вбивши по щонайменше 1200 осіб. та взявши до заручників понад 250 осіб.

Як пише POLITICO, міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац у суботу заявив, що ізраїльський уряд спробує завадити агентству ООН працювати в секторі Газа після війни, заявивши, що UNRWA "не є вирішенням проблеми" і що він служив цивільним відділенням угрупування бойовиків ХАМАС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генасамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом до гуманітарного перемир’я в Секторі Гази

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Топ коментарі

  • Rino Rino
    після такого шухеру адекватне керівництво має подати у відставку, а причетних до нападу оонівців судити. Проте Гуттеріш навряд чи наважиться подати у відставку. він і далі буде топити за Хамас, бо сам з того корита чудово харчувався..
  • Виталий 6b40280c
    Война с Ордой. Сергей Ауслендер

    Колумнист издания «Торонто Сан» Воррен Кинселла провел расследование и выяснил, что регулярно протестующие против «геноцида» и «оккупации» в Торонто получают за участие в митингах и шествиях зарплату - 30 долларов в час. Три часа поорал «From the river to the sea...», получил сотню и пошел пить пиво - чистый профит, движуха, да еще на свежем воздухе. Тут ничего удивительного нет, интересно другое.

    Это не Хамас платит дебилам за участие в митингах. Платит правительство Канады. Цитата: «Организация, которая в течение нескольких месяцев устраивала многочисленные антиизраильские протесты, получила 28 000 долларов от зарегистрированной благотворительной организации Victoria Foundation. Фонд, в свою очередь, получает сотни тысяч долларов в рамках «Программы инвестиционной готовности» от правительства Трюдо.

    Или: «Тем временем организация Watchdog Honest Reporting Canada обнаружила, что федеральное правительство предоставило другой антиизраильской организации - The Pride Centre of Edmonton - средства в размере 138 000 долларов. Центр недавно подписал откровенно антисемитское открытое письмо, в котором отрицаются факты массовых изнасилований террористами ХАМАСа 7 октября. В этом письме страна упоминается как «так называемая Канада», а депутатов канадского парламента призывают уйти в отставку за «соучастие» в «геноциде».

    В сухом остатке имеем: канадские власти платят большие деньги, которые используются для антиизриальской и антиканадской же пропаганды. Демократия!
  • Maria Sofia Douglas 38b0d2de
    Ось кацапские агентами знайшли спосіб як дестабилизувати Канаду
    - Польщу вони трясуть протестами фермерів
    - у Словаччіні провели до влади проросійську партию
    - румунів теж коломутят через фермерів
    - у Британії вивели з ігри Джонсона і Ліз Трас
    - у США колотнеча у сенаті
    - в північній Кореї зачепились за дорогу сумочку жінкі примьера.

    ВСЮДИ МЕТАЗСТАЗИ РАШИ ЖИТИ ЛЮДЯМ НЕ ДАЮТЬ
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