США, Велика Британія, Італія та інші країни зупинили фінансування агентства ООН у справах палестинських біженців, - Politico

США, Велика Британія, Італія та інші країни зупинили фінансування агентства ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) через розслідування причетності його до ХАМАС

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило POLITICO.

"Велика Британія, Італія, Канада та Австралія наслідували приклад США, припинивши фінансову підтримку агентства ООН у справах палестинських біженців після того, як деякі з його співробітників були запідозрені в причетності до нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що США - найбільший донор агентства ООН - у п'ятницю призупинили його фінансування після того, як Ізраїль надав через свої служби безпеки докази того, що 12 співробітників UNRWA могли бути причетні до терактів 7 жовтня, коли бойовики ХАМАС увірвалися на південь Ізраїлю, вбивши по щонайменше 1200 осіб. та взявши до заручників понад 250 осіб.

Як пише POLITICO, міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац у суботу заявив, що ізраїльський уряд спробує завадити агентству ООН працювати в секторі Газа після війни, заявивши, що UNRWA "не є вирішенням проблеми" і що він служив цивільним відділенням угрупування бойовиків ХАМАС.

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