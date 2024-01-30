Припинення допомоги Україні з боку США вже позначилося на ситуації на полі бою, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що ситуація із припиненням постачання допомоги Україні з боку Штатів вже певним чином позначилась на ситуації на полі бою.

Про це він сказав під час пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Наразі у нас закінчилась допомога, яку ми надавали Україні, і ми навіть бачимо деякі свідчення того, що це означає на полі бою", - зауважив Блінкен.

За його словами, поточне фінансування потреб України важливе як з боку США, так і з боку партнерів по НАТО. І те, що витрати на допомогу Україні розподіляються між усіма союзниками, має стати чітким посланням американському Конгресу, який має схвалити новий запит на фінансування.

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"Але так само, якщо Сполучені Штати не виконають наших зобов'язань, то це ускладнить європейцям та іншим країнам можливість продовжувати робити те, що вони вже роблять. Тому я думаю, що це має велике значення, навіть більше, ніж велике. Я вважаю, що дуже важливо, щоб ми виконували наші зобов'язання", - наголосив держсекретар США.

Блінкен переконаний, що союзники продовжуватимуть підтримувати Україну, а в Конгресі США збережеться двопартійна підтримка Києва.

Схвалення підтримки України найближчим часом є життєво важливим, додав він.

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