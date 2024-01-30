Сухопутні війська про обстановку у Табаївці: Намагаємося витіснити ворога на попередні позиції. Вчора росіяни зазнали значних втрат

Наразі Табаївка не захоплена ворогом. Заяви росіян не відповідають дійсності.

Про це повідомив речник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Фітьо в котре заперечив заяви російських терористів про окупацію Табаївки. За його словами, сьогодні Сили оборони намагаються витіснити ворога на попередні позиції. Зокрема вчора росіяни зазнали значних втрат щодо особового складу, зокрема техніки.

"На жаль, там ще перемагає телевізор над холодильником. Тому такі населені пункти як Крохмальне, де до широкомасштабного вторгнення жили 45 людей, а Табаївка, це ще менший населений пункт, в інформаційному полі в них продаються суспільству, як взяття Берліну. Будь-яка перемога, яка має адміністративну назву, для них це просто щось найнеймовірніше", - відзначив Фітьо.

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За словами Фітьо, населений пункт розташований в низині у болотяній місцевості, що значно ускладнює контроль над ним.

Що цьому передувало

21 січня стало відомо, що Сили оборони відійшли з села Крохмальне Харківської області на запасні позиції, щоб зберегти життя бійців. За твердженням Фітьо, війська РФ, ймовірно, вже шкодують, що зайшли до Крохмального, розташованого на автомобільній дорозі Куп’янськ - Сватове, адже тепер українські військові перебувають на більш вигідних позиціях та завдають ударів по окупантах.

29 січня Фітьо зазначав, що Табаївку ворог не захопив.